Dario Argento: “la scissione di Renzi dal Pd degna del peggior film dell’orrore”

Dario Argento è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

Sull’ultimo film di Tarantino: “L’ho visto, bellissimo. Uno dei suoi migliori, anche se alcuni punti sono un po’ noiosi. So che in Italia i critici non l’hanno accolto benissimo, ma nel resto del mondo sta andando alla grande. I critici italiani sono poco informati. Non capiscono molto bene il cinema. Questo è un film bellissimo. Non a caso pare che sia il penultimo che farà Tarantino. Il suo modo di far cinema è stupendo. Ci siamo incontrati diverse volte. E’ una delle persone più colte di cinema che abbia mai incontrato. Ama molto il cinema italiano, specialmente quello degli anni ’60. E’ un mio grande estimatore”.

Sulla nuova versione di IT, il pagliaccio: “C’è meno fantasia, meno interesse, meno psicologia. Più effetti speciali ma si perde nella psicologia. Peccato. La storia è bellissima, il libro di King è stupendo e il primo film è molto bello. La riedizione meno interessante”.

Sul rapporto tra cinema horror e sessualità: “Nell’horror c’è molto spesso sesso e pornografia. Ho fatto un film per la televisione americana dove c’è molto sesso. Si chiama Jennifer. Mi sono molto divertito a farlo, mi piace raccontare il sesso mischiato all’horror. E’ uno dei film più belli che ho fatto. E’ un film molto sessuale, la televisione italiana non me l’avrei mai permesso, è molto spinto”.

Sulla censura in Italia: “Non c’è censura, ma vergogna. In passato c’era la censura. Ho avuto grandi problemi con la censura. Tante volte ho litigato con la commissione censura. Suspiria ad esempio la censura voleva vietarmelo. Ho dovuto litigare per farlo passare, ho detto che se me l’avessero bocciato me ne sarei andato via per sempre dall’Italia, che sarei andato in Francia se non me l’avessero fatto passare. Sono rimasti molto colpiti da questa cosa, mi hanno fatto uscire, hanno discusso una mezzora e poi l’hanno fatto passare”.

Su Asia Argento: “In tv non l’ho vista, non sapevo sarebbe stata ospite. Tra di noi le cose vanno bene, siamo padre e figlia, ci amiamo. Forse faremo un altro film insieme”.

Sulla situazione politica: “Sono rimasto molto colpito dalla scissione di Renzi dal Partito Democratico. E’ stata una cosa assurda, incomprensibile. Lo stimavo agli inizi, sembrava una persona intelligente. Ma questa cosa qui è stata disastrosa, degna del peggior film dell’orrore. Una cosa orribile e incomprensibile”.

Su Salvini: “Mi chiedete se è meglio al Governo o all’opposizione? Meglio non vederlo per niente, così siamo tutti più contenti”.

