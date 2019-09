Curtigghiu Gallego Rock, maxi controlli dei Carabinieri a Sant’Agata Militello: un arresto e tre denunce per droga

23 Settembre 2019 14:12

Sant’Agata di Militello (Messina): intensificati i controlli dei Carabinieri nel fine settimana in concomitanza per la sagra del Curtigghiu. Un arresto e tre denunce per detenzione ai fini di spacco di stupefacenti

Nel corso del fine settimana, in concomitanza con la manifestazione denominata sagra del “Curtigghiu” che si è svolta nel centro di Sant’Agata di Militello, i Carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato i servizi di controllo coordinato del territorio nei comuni costieri e lungo gli itinerari che dai comuni limitrofi conducono a Sant’Agata Militello.

Nel corso dei servizi, i militari dell’Arma hanno arrestato, in flagranza di reato, il 22enne C.M.D. originario di Tortorici, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato a Capo D’Orlando a bordo della propria autovettura insieme a due amici minorenni. I Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare trovandolo in possesso di circa 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo ”marijuana”. C.M.D è stato pertanto arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre i due giovani che lo accompagnavano, un 17enne ed un 16enne, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i Minori per concorso nel medesimo reato.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al Tribunale di Patti per l’udienza di convalida. Lo stupefacente sequestrato sarà inviato al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio.

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno inoltre proceduto nei confronti di:

un 19enne tunisino, che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Patti per detenzione illecita di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di 7 grammi di hashish;

4 giovani di Sant'Agata Militello che sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacente, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish, detenute per uso personale.

