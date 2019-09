Crotone: manifestazione ciclistica in onore di Michele Scarponi

11 Settembre 2019 18:12

Manifestazione sportiva itinerante denominata “Evento Ciclistico Medio Fondo Città di Melissa”

Il prossimo 15 Settembre, su richiesta dell’ASD Cicloamatori Torre Melissa, si svolgerà, nei tratti di strade ricadenti nel territorio dei comuni di Melissa, Cirò, Cirò Marina, San Nicola dell’Alto, Carfizzi, Strongoli e Rocca di Neto, una manifestazione sportiva itinerante denominata “Evento Ciclistico 3° Medio Fondo Città di Melissa”, in ricordo di Michele Scarponi. In tale occasione, la Prefettura ha disposto la sospensione temporanea della circolazione, per tutto il percorso della manifestazione. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara”, fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara”. Si ricorda che durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: – è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della manifestazione, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei partecipanti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata); – è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; – è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada interessata dalla manifestazione. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizio di polizia antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o degli Organi di Polizia preposti alla vigilanza. Inoltre, sempre su richiesta dell’ASD Cicloamatori Torre Melissa per lo svolgimento, del “1° Cronosquadre Città di melissa in onore di Michele Scarponi” è stata disposta, alle medesime condizioni sueposte, la chiusura temporanea della SP 12, dalle ore 13.00 e per tutta la durata della gara, per il giorno 14 settembre per un tratto di 7,5 Km in andata e 7,5 Km di ritorno.

