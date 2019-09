Cosenza: prescrizioni abusive di farmaci oppioidi, 13 arresti

5 Settembre 2019 07:37

Cosenza, smercio di farmaci: arresti per prescrizioni abusive in concorso, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso, truffa aggravata

I carabinieri di Cosenza e del gruppo Tutela della Salute di Napoli hanno eseguito 13 misure cautelari (9 arresti domiciliari e 4 sospensioni per un anno dall’esercizio della professione sanitaria) con l’accusa di prescrizioni abusive in concorso, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso, truffa aggravata ai danni del servizio sanitario nazionale e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in concorso.

Le indagini hanno consentito di fare emergere un circuito illegale di smercio di farmaci oppioidi a base di ossicodone alimentato da innumerevoli prescrizioni abusive di un medico di base e dalla complicità di alcuni farmacisti. Il sistema, operativo dal 2015, ha determinato una consistente truffa ai danni del servizio sanitario nazionale.

In corso sequestri e perquisizioni in diverse farmacie cosentine.

