Cosenza: proseguono i lavori di ripristino della pavimentazione lungo l’A2

26 Settembre 2019 17:00

Cosenza: per il prosieguo degli interventi lungo l’autostrada, dalle ore 7:00 del 1 ottobre alle ore 18:00 del 18 ottobre, si rende necessaria la chiusura della carreggiata Nord

A partire da oggi, 26 settembre, a seguito dell’ultimazione, in anticipo rispetto ai tempi previsti, dei lavori di manutenzione programmata per il ripristino della pavimentazione stradale, sarà riaperta la carreggiata Nord del tratto compreso tra il km 188,000 ed il km 181,300 della A2 – “Autostrada del Mediterraneo”e la rampa di ingresso dello svincolo di Morano Calabro/Castrovillari (km 187,748).

Per il prosieguo degli interventi lungo l’autostrada, dalle ore 7:00 del 1 ottobre alle ore 18:00 del 18 ottobre, si rende necessaria la chiusura della carreggiata Nord del tratto compreso tra il km 181,300 ed il km 175,400, con disposizione del traffico sulla carreggiata opposta, che sarà predisposta a doppio senso di circolazione. Saranno chiuse al traffico anche le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Campotenese (dal km 177,580 al km 0,000).

Percorsi alternativi

I veicoli in ingresso allo svincolo di Campotenese in direzione Salerno potranno usufruire del successivo svincolo di Mormanno, raggiungibile attraverso la SP 241 e la SP 3.

I veicoli in direzione Salerno in uscita allo svincolo di Campotenese potranno usufruire del precedente svincolo di Morano Calabro/Castrovillari, proseguendo lungo la SP 241.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

