Diffamò Selvaggia Lucarelli a Non è l’Arena di Giletti: un altro processo per Fabrizio Corona

10 Settembre 2019 20:01

L’ex re dei paparazzi è accusato di aver offeso la reputazione della blogger durante la trasmissione di Giletti: “Selvaggia Lucarelli è ossessionata da me”

Fabrizio Corona torna a processo, stavolta per aver diffamato la giornalista Selvaggia Lucarelli. Il re dei paparazzi è stato citato in giudizio per una serie di dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione “Non è l’Arena” di Giletti l’anno scorso e per due post pubblicati su Instragram nel 2018. Il processo inizierà il prossimo 20 dicembre. L’ex agente fotografico è accusato di aver offeso la reputazione della blogger quando in tv parlando di lei disse: “io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un pò di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”.

Valuta questo articolo