Copasir, Dieni: “subito l’elezione del presidente e indagine sul Russiagate”

13 Settembre 2019 19:46

Governo, Dieni: “auspico una sollecita convocazione del Copasir, affinché venga eletto il nuovo presidente di un organismo di fondamentale importanza per la sicurezza del nostro Paese”

“Con il completamento della squadra di governo, può finalmente partire la seconda fase di una legislatura che avrà il compito di realizzare il programma fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle”. Così la deputata e segretaria del Copasir Federica Dieni. “Auguro buon lavoro al neo ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che certo saprà svolgere al meglio il compito che gli viene richiesto. Allo stesso tempo – continua la portavoce del M5S –, auspico una sollecita convocazione del Copasir, affinché venga eletto il nuovo presidente di un organismo di fondamentale importanza per la sicurezza del nostro Paese. Il Comitato parlamentare dovrà approfondire, in tempi rapidi, il cosiddetto Russiagate, il caso internazionale sulla presunta trattativa per finanziare la Lega con soldi russi”. “Il Copasir – conclude Dieni – svolge un ruolo imprescindibile al servizio dello Stato e mi auguro possa fare chiarezza al più presto su quello che potrebbe configurarsi come uno dei più grandi scandali della storia politica italiana”.

Valuta questo articolo