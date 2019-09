Confcommercio, si riunisce la Commissione Sicurezza: una delegazione del Trentino a Messina

8 Settembre 2019 09:48

Ieri il secondo incontro fra la Commissione Sicurezza e Prevenzione di Confcommercio Messina e la Commissione Sicurezza di Confcommercio Trentino

Si è svolto ieri il secondo incontro fra la Commissione Sicurezza e Prevenzione di Confcommercio Messina e la Commissione Sicurezza di Confcommercio Trentino, nel quadro di future collaborazioni di scopo.

Il Presidente Carmelo Picciotto ha ospitato unitamente ai componenti della Commissione, Giovanni Crimi di Federfarma, Corrado Andrè di Anapa, Massimo Barbera di FIT, anche il Presidente Gianni Gravante delegato da Confcommercio Trentino alla promozione sul territorio d’iniziative utili a creare sinergie in vista di future Collaborazioni, componente della commissione Antiracket ed usura del Ministero degli Interni.

L’obiettivo e’ quello di fare rete e rendere più incisive le azioni di contrasto al crimine attraverso una continua collaborazione fra le varie organizzazioni e le Istituzioni nell’interesse degli associati e più in generale per la collettività.

