Cittanova: al Premio Alberto Cavaliere ospite Santo Gioffrè

6 Settembre 2019 09:30

La biblioteca “Vincenzo De Cristo” di Cittanova è pronta ad accogliere la seconda sessione di lavori dedicata al volume “L’opera degli ulivi” di Santo Gioffrè

Dopo lo straordinario successo della giornata d’apertura del “Premio Alberto Cavaliere”, la biblioteca “Vincenzo De Cristo” di Cittanova è pronta ad accogliere la seconda sessione di lavori dedicata al volume “L’opera degli ulivi” di Santo Gioffrè. Sabato prossimo, alle ore 18,30, il celebre scrittore seminarese incontrerà il pubblico di Cittanova per raccontare il suo nuovo romanzo storico-sociale fortemente legato alla storia calabrese degli anni ’70. Fermenti studenteschi, amori, valori e disvalori di una terra tormentata in una trama a tinte forte e intimamente custodita tra le pieghe di una memoria mai estinta. Al dibattito, insieme all’autore, prenderanno parte il referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro don Pino De Masi e il Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino. A moderare l’iniziativa il giornalista Antonino Raso. Al termine della presentazione, verranno conferiti i premi. Il “Premio Alberto Cavaliere” è momento alto e qualificante del progetto “Cittanova è Cultura” organizzato e promosso dal Comune di Cittanova con il contributo della Regione Calabria.

Valuta questo articolo