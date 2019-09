Messina: il Cinema Apollo celebra la sua storia

24 Settembre 2019 10:22

Messina, tra Memoria e Arte: l’Apollo celebra la sua storia

Alle 10.20 di giovedì 26 settembre, nella saletta a piano terra del Residence CineApollo, la Multisala Apollo presenta l’inaugurazione di una targa disegnata dall’architetto Antonio Virgilio, a cura dell’associazione “ApolloSpazioArte”, e una serie di eventi in programma domenica 29 settembre “1953-2019. Tra Memoria e Arte: l’Apollo celebra la sua storia”. Subito dopo la conferenza stampa per illustrare i programmi dei due Cineforum, alle 10.30 di giovedì 26 settembre, Loredana Polizzi, della Multisala Apollo, presenterà una serie di eventi in programma domenica 29 settembre, a partire dalle ore 19.00, in via San Filippo Bianchi n. 23. “In occasione della posa di una targa nell’immobile della Multisala Apollo, in ricordo dell’architetto Filippo Rovigo, che lo progettò su commissione di Maria La Scala, Fabrizio La Scala e l’associazione ApolloSpazioArte invitano la cittadinanza a partecipare a quest’iniziativa, che ricorda la nascita del nostro cinema, avvenuta il 19 marzo 1953. Per l’occasione, saranno diverse le sorprese in sinergia con Cinemadivino Sicilia Festival e Vespa Club Taormina”, sottolinea Loredana Polizzi. Saranno presenti alla conferenza stampa l’architetto Antonio Virgilio, Caterina Fogliani, nipote di Giovanni Rappazzo e autrice di un documentario sull’inventore del cinema sonoro, Francesco Cappello, presidente del Vespa Club Taormina, e Tina Berenato, di Tb Design, tra i promotori di Cinemadivino.

