Un’azienda all’avanguardia nel cuore della Calabria: quando lavoro e innovazione si incontrano, nasce il futuro

3 Settembre 2019 17:12

Il mondo del lavoro, oggi più che mai, mette le aziende di fronte a sfide sempre più difficili, e superarle diventa un imperativo fondamentale per poter ‘sopravvivere’. E la sopravvivenza di un’azienda, si sa, equivale a posti di lavoro, mercato in movimento, crescita di persone e di territori. Proprio in quest’ottica Certa Credita, società reggina con sede a Campo Calabro, “ha messo in atto un costante e progressivo potenziamento sia strutturale che tecnologico, determinando il consolidamento di una realtà aziendale all’avanguardia“.

E qual è il primo biglietto da visita di un’azienda? Ovviamente la sede stessa. “Certa Credita – come spiega l’azienda – si è dotata di una nuova struttura che soddisfa nel modo migliore le nuove esigenze di crescita aziendale e consente, allo stesso tempo, una più alta valorizzazione delle risorse umane e dell’ambiente lavorativo, garantendo ai Committenti uno standard tra i più elevati del mercato. La nuova sede aziendale ha una superficie complessiva di 4.900 mq, di cui 1.700 mq coperti su tre piani e 250 postazioni operative“.

Ma non basta. Perché in un mondo in cui l’interesse verso l’ambiente diventa sempre più marginale, è fondamentale che privati e aziende siano sensibili verso questi temi e quanto mai attenti alla sostenibilità ambientale. Proprio per questo le sedi sono state dotate di collettori solari in grado di generare fino a 80 Kw/h in completa autonomia.

Articolo Pubbliredazionale

