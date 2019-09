Catanzaro: licenziamenti all’Ospedale Pugliese Ciaccio, incontro in Regione

11 Settembre 2019 23:00

Catanzaro: si è tenuta oggi nella Cittadella regionale una riunione sul personale a tempo determinato della sanità calabrese ed in particolare sulla situazione di emergenza che si è determinata all’Ospedale Pugliese Ciaccio a seguito dei licenziamenti di personale

Si è tenuta oggi nella Cittadella regionale a Catanzaro una riunione sul personale a tempo determinato della sanità calabrese ed in particolare sulla situazione di emergenza che si è determinata all’Ospedale Pugliese Ciaccio a seguito dei licenziamenti di personale. All’incontro, convocato dal Presidente della Giunta Mario Oliverio, hanno preso parte il delegato alle politiche sanitarie Franco Pacenza, il dirigente generale del dipartimento Salute Antonio Belcastro, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, i segretari generali del comparto sanità regionale di Cgil, Cisl e Uil, Alessandara Baldari, Luciana Giordano, Elio Bartoletti e i rappresentanti Ubs. Al termine dell’incontro le parti hanno concordato di adottare un’azione comune riguardo alla grave emergenza generata dai licenziamenti in atto nelle aziende sanitarie calabresi. La Regione ha comunicato che il Presidente Oliverio ha già sollecitato al nuovo Ministro della Salute Roberto Speranza una riunione urgente sui problemi riguardanti il precariato e il fabbisogno di personale complessivo della sanità calabrese, con riferimento al personale idoneo da procedure concorsuali. Le organizzazioni sindacali hanno condiviso l’inziativa della Regione e si sono già attivate con le rispettive strutture nazionali per un incontro unitario in sede di ministero che affronti le emergenze sanitarie calabresi. Inoltre, alla luce del dossier prodotto dai direttori di dipartimento del presidio ospedaliero Pugliese Ciaccio, che in modo analitico hanno evidenziato le drammatiche conseguenze derivanti dal licenziamento del personale a tempo determinato, che si rifletterebbero sull’intero presidio ospedaliero, con riduzione di posti letto e di prestazioni dei servizi, a partire dall’Emergenza-Urgenza, il sindaco di Catanzaro Abramo si è riservato di valutare l’emanazione di un’ordinanza sindacale per motivi di emergenza sanitaria. Il dirigente del dipartimento Salute Antonio Belcastro ha già convocato per le prossime ore uno specifico incontro con le OO.SS. regionali per una interpretazione autentica dell’Art. 57 del contratto sui termini della durata delle attività a tempo determinato.

