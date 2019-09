Catanzaro: il Cinema Teatro Comunale inaugura la nuova stagione con “Open Theatre”

15 Settembre 2019 18:36

Il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, lunedì 16 settembre, inaugura la nuova stagione con “Open Theatre”

Il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro per molti è ormai una seconda casa, un luogo dove incontrarsi e ritrovarsi e domani, lunedì 16 settembre, per inaugurare la nuova stagione, aprirà le sue porte con “Open Theatre”. Lo storico teatro cittadino si presenterà magicamente rinnovato con la presenza del tanto atteso “sipario” che verrà ufficialmente scoperto e con tante novità che renderanno ancora più accogliente e coinvolgente il Comunale. Inoltre, dalle ore 17 alle ore 20, si terranno attività per grandi e piccini per conoscere il mondo del Teatro Incanto. Il programma: alle ore 17, laboratorio di mimo per bambini; alle ore 18, presentazione novità Comunale e “Giù il sipario”, alla presenza della stampa, istituzioni e, soprattutto, del pubblico; ore 19, laboratorio teatrale per adulti.

