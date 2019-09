Messina, Cantieri di Servizio: convocati a Palazzo Zanca gli ammessi in graduatoria

13 Settembre 2019 14:46

Come disposto dall’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, i 464 beneficiari dei cantieri di servizio dovranno presentarsi lunedì 16, alle ore 9, nella Sala Ovale e nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, muniti di documento di riconoscimento. I Rup presenti all’incontro procederanno ad assegnare i cantieri agli ammessi in graduatoria ed a stabilire l’orario di lavoro in funzione delle esigenze dell’Amministrazione. I destinatari dovranno giornalmente attestare la loro presenza, firmando l’apposito registro, e prestare la loro attività per tutta la durata del cantiere. L’assegnazione ai cantieri di servizio non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro con il Comune di Messina.