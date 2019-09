Cammina sui binari: giovane travolto e ucciso da un treno in Calabria

7 Settembre 2019 17:10

20enne muore travolto da un treno in Calabria: indagini in corso

Tragedia stamattina all’alba in Calabria: un 20enne di origini iraniane è stato travolto ed ucciso da un treno a Belmonte Calabro. Il ragazzo era insieme a tre connazionali e stava camminando lungo i binari della linea tirrenica, quando è stato investito da un Intercity. L’impatto è avvenuto in un tratto in cui, per lavori programmati, i convogli viaggiavano su un solo binario. La linea è stata interrotta dalle 3 alle 5, provocando ritardi da 40 minuti a due ore per quattro Intercity, e fino a 50 minuti per regionali. Il macchinista non ha potuto fare nulla per evitare la tragedia. Gli altri ragazzi che erano con lui sono stati condotti alla Polfer di Paola, che si sta occupando delle indagini.

