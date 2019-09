Caldaia sicura: la competenza passa alla Regione Siciliana

30 Settembre 2019 14:09

Sul portale della Regione è già stato pubblicato il bando per affidare in concessione il servizio di verifica degli impianti termici

La Regione Siciliana, come disposto dal DPR 74/2013, ha recentemente assunto direttamente la competenza del servizio di verifica degli impianti termici (ex Caldaia Sicura) mediante la predisposizione di un bando di gara di affidamento della concessione del servizio pubblico di controllo dell’esercizio degli impianti su tutto il territorio regionale. Con l’attuazione del servizio, intende fra l’altro uniformare il costo del bollino per tutta la Sicilia auspicando una riduzione del prezzo rispetto a quanto praticato in precedenza. Il bando di gara mediante procedura aperta dal titolo “Affidamento in concessione del servizio pubblico per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici presenti nel territorio della Regione Siciliana” è stato pubblicato lo scorso 2 luglio e risulta ad oggi in fase di aggiudicazione. Il bando è consultabile sul portale appalti della Regione Siciliana.

