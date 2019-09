Calciomercato, poche ore al termine: le mosse della Reggina del patron Gallo

2 Settembre 2019 11:05

Reggina vivace anche in questo ultimo giorno di calciomercato, potrebbero esserci delle novità importanti sia in entrata che in uscita

Il calciomercato volge al termine, alle ore 22 di questa sera chiuderà definitivamente la sessione estiva. La Reggina si appresta a puntellare ulteriormente la rosa, nonostante la sessione sia stata ricca di colpi di alto profilo e la squadra stia giocando un gran calcio, come visto ieri nella gara vinta per 5-1 contro la Cavese. Come detto, il patron Luca Gallo non intende fermarsi ed ha dunque dato mandato al ds Massimo Taibi di completare altri due colpi, ma prima andrà sfoltita la rosa a disposizione di mister Toscano.

Taibi è volato a Milano quest’oggi, con l’intento di piazzare gli esuberi Strambelli e Zibert, così da poter dare via libera definitivo agli acquisti degli ultimi due tasselli amaranto. Si tratta di Rivas per il centrocampo e dello svincolato Blondett per quanto concerne il pacchetto difensivo che potrebbe dunque essere completato con il sesto interprete che andrà a chiudere il “gioco delle coppie” anche per quanto riguarda il trio di difesa.

