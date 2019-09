Calciomercato: Reggina scatenata, ecco gli ultimi acquisti e cessioni [NOMI e DETTAGLI]

2 Settembre 2019 21:10

La Reggina scatenata in queste ultime ore di mercato: ecco gli ultimi acquisti e cessioni

Reggina letteralmente scatenata in questa ultima giornata di calciomercato: dopo aver raggiunto l’accordo con l’Inter per l’acquisto di Rivas, il Ds Taibi ha chiuso anche la trattativa in entrata con Edoardo Blondett.

La società amaranto ha, invece, risolto il contratto con il centrocampista Nicola Strambelli e ceduto, con la formula del prestito, al Bisceglie le prestazioni sportive di Urban Zibert fino al 30 giugno 2020

Edoardo Blondett, ecco chi è!

Nato a Genova il 7 gennaio del 1992, muove i primi passi nelle giovanili della Sampdoria. Disputa la prima stagione da pro con la maglia della Valenzana, nel campionato di Serie C2. Nell’estate del 2012 effettua il salto di categoria, venendo ceduto a titolo temporaneo al Portogruaro in C1. Rientrato alla società blucerchiata, è il Cosenza a scommettere su di lui. Il difensore ripaga la fiducia accordatagli, al punto tale da essere acquistato dai rossoblù. Tre anni importanti, prima di passare al Catania. L’annata scorsa, invece, Blondett ha indossato la maglia della Casertana. Oggi Edoardo è un calciatore della Reggina.

