Calabria: sequestro per 11 milioni a noto imprenditore operante nel settore della grande distribuzione alimentare [NOME e DETTAGLI]

4 Settembre 2019 08:07

La DIA di Catanzaro sta eseguendo un provvedimento di sequestro emesso nei confronti del 47enne Luigi De Luca, imprenditore con rilevanti interessi economici, prevalentemente nel settore della grande distribuzione alimentare con punti vendita al dettaglio dislocati in diversi comuni della provincia di Cosenza.

Il provvedimento di prevenzione è scaturito da un’articolata proposta elaborata, ai sensi del c.d. codice antimafia, dal Direttore della DIA, Gen. D. Giuseppe Governale, nella quale sono confluite le risultanze dei puntuali e complessi accertamenti svolti dagli investigatori in un arco temporale compreso tra il 1997 ed il 2016.

Sul De Luca, l’Autorità Giudiziaria ha formulato un giudizio di pericolosità sociale generica ”..nel caso di specie il tratteggiato curriculum criminale di De Luca Luigi non appare tuttavia sufficiente ad iscriverlo nella categoria di cui all’art. 4 lett. a) d.lgs 159/2011. Non può trascurarsi, invero, che il proposto non annovera né precedenti né pendenze per condotte di partecipazione o concorso in fattispecie associative, residuando una condanna non definitiva per delitti di estorsione e turbativa d’asta che, sebbene aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 d.l. 152/91 in quanto commessi valendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.,…”

Premesso ciò ha disposto il sequestro sulla parte di patrimonio acquisito nel lasso di tempo nel quale sono state contestate le specifiche condotte delittuose contemplate nelle operazioni Plinius e Plinius 2.

Per quanto concerne le attività di indagini sopra menzionate, il De Luca ha riportato due specifiche condanne: “Plinius” mesi 8 di reclusione (Sentenza Tribunale di Paola) e “Plinius 2” anni 8 e mesi 6 di reclusione (Sentenza Tribunale di Paola) pena rideterminata in anni 8 e mesi 3 dalla Corte di Appello di Catanzaro.

Emersa la rilevante sproporzione tra beni individuati e i redditi dichiarati dal De Luca Luigi, nonché i sufficienti indizi per ritenere gli stessi di origine illecita, l’adita A.G. ha disposto il sequestro, ai fini della successiva confisca, dell’intero compendio aziendale e capitale sociale della ditta individuale “LD Discount di De Luca Luigi”, costituita nel 2010, capitale sociale ed intero compendio aziendale della società “Risanamento Immobiliare Srl” costituita nel 2010; capitale sociale ed intero compendio aziendale della società “Calabra Distribuzione Srl” costituita il 24.09.2010; intero complesso aziendale dell’impresa individuale denominata Rinaldi Maria Antonietta, avviata il 05.08.2011; 21 terreni e fabbricati, costituenti anche il compendio delle società sopra indicate; 4 rapporti finanziari e 3 autoveicoli.

