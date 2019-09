24 Settembre 2019 18:13

Calabria, Nucera a Oliverio: “nella sanità pubblica la politica ha fatto solo affari. La gestione deve tornare in mano ai primari”

“Nel settore della sanità pubblica la politica ha sempre fatto solo e soltanto affari”. È la denuncia dell’imprenditore Giuseppe Nucera, promotore del movimento “La Calabria che vogliamo” e candidato alla presidenza della Regione, a commento dell’incontro a Roma tra il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, e il ministro della Salute, Roberto Speranza. “In Calabria abbiamo due tipi di sanità – spiega Nucera – la sanità gestita dai privati che eccelle, non solo nella nostra regione, ma in tutto il territorio nazionale. Si potrebbe quasi dire che i presidi sanitari calabresi superino di gran lunga quelli della sanità lombarda. Poi c’è la sanità pubblica, una vera vergogna per i calabresi”. “La verità – chiosa il candidato governatore – è che la politica calabrese vede nella sanità un’occasione per fare clientelismo e assunzioni agli amici. È indispensabile rivedere con rapidità la sanità pubblica. Per la ‘Calabria che vogliamo’ deve tornare ad essere gestita dai medici e dai primari. Il politico non ha le capacità professionali per poter garantire la piena tutela della salute”.

