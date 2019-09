Calabria: secondo incontro tra Anas ed il comitato civico per la sicurezza della SS18 tirrena inferiore

25 Settembre 2019 22:00

Si è tenuto ieri pomeriggio martedì 24 settembre sempre presso la sede dell’Anas di Cz il secondo incontro fra il Comitato ed il dirigente dell’ANAS Marco Meladori. A sollevare la problematica, partendo dalla messa in sicurezza del ponte fra Gizzeria Lido e Lamezia Terme, sono state le associazioni “Fare per Gizzeria” ed il “Meetup Lamezia e comprensorio” che hanno promosso due flash-mob [uno il 15 aprile 2018, l’altro il 13 luglio 2019]. In seguito si è costituto il comitato civico che si sta occupando della sicurezza su tutto il tratto della SS 18 da Nocera a Lamezia. Dopo l’interessamento della deputata del M5S Elisabetta Barbuto, il secondo incontro con il dirigente ing. Marco Meladori, ha visto la partecipazione oltre che della dott.ssa Rosella Cerra in rappresentanza del Comitato Civico anche quella dell’assessore dott.ssa Lilla Corica e del responsabile dell’Ufficio tecnico ing. Domenico Mazzocca in rappresentanza del comune di Gizzeria. Nell’incontro e stata rimarcata la necessità di intervenire per la costruzione di una passerella parallela al ponte fra Gizzeria Lido e Lamezia per consentire il passaggio pedonale in sicurezza e la costruzione di una rotatoria all’altezza di Pesce e Anguilla. Due opere che sicuramente costituirebbero un paso avanti per la sicurezza sia dei pedoni che degli automobilisti, ma che rappresenterebbero una attenzione rivolta ad un tratto di strada sulla quale finora poco è stato fatto.

