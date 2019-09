Calabria: dipendente della Regione si infortuna nei boschi e non riesce più a camminare, ritrovato e soccorso dai forestali

19 Settembre 2019 11:50

Il dipendente della Regione Calabria si inoltrava lungo la vallata del fiume Allaro per eseguire dei rilievi connessi ad attività’ istituzionale

Evento a lieto fine per tale L.R.P.P., dipendente della Regione Calabria che, nella giornata di ieri, verso le ore 10,00 circa, dopo aver lasciato l’auto in localita’ Benestare del Comune di Mongiana, si inoltrava lungo la vallata del fiume Allaro per eseguire dei rilievi connessi ad attività’ istituzionale. Lungo il tragitto, nel perdere l’equilibrio, scivolava, subendo un infortunio alla caviglia tale da non riuscire più’ a deambulare. Riusciva fortunatamente ad inoltrare richiesta di soccorso alla sala operativa della compagnia di Serra San Bruno che, con tempestività, provvedeva ad allertare il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Serra San Bruno per dare impulso alle immediate ricerche.

I militari intervenuti, stabilendo un contatto telefonico diretto e continuo con il malcapitato, riuscivano a rintracciarlo e a soccorrerlo. Trasportato presso il centro abitato di Mongiana, veniva affidato alle cure dei sanitari del nosocomio di Serra San Bruno, tempestivamente allertati i quali constatavano la frattura della caviglia sinistra. Le operazioni si concludevano intorno alle ore 12,30 della stessa giornata.

