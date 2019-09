Calabria: accordo di collaborazione tra scuola e mondo del lavoro per promuovere nuovi “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”

20 Settembre 2019 22:36

Catanzaro, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e l’Amministratore Unico della Gerardo Sacco & C. s.r.l., firmeranno il prossimo 24 settembre un Accordo di Collaborazione che mira a “Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, promuovendo l’arte orafa e la storia della Calabria”

Nella Sala Convegni del Museo Storico Militare (MUSMI) del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Maria Rita Calvosa, e l’Amministratore Unico della Gerardo Sacco & C. s.r.l., Viviana Sacco, firmeranno il prossimo 24 settembre 2019, alle ore 10,30, un Accordo di Collaborazione che mira a “Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, promuovendo l’arte orafa e la storia della Calabria”. Le scuole secondarie di II grado della Calabria potranno programmare, anche grazie a tale accordo, “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (P.C.T.O.) (ex ASL) con una delle aziende calabresi di eccellenza, non solo in riferimento alla creatività e all’arte orafa, ma anche ad una serie di esperienze formative diversificate, non ultima l’approfondimento e lo studio della storia della Magna Graecia, un mondo che da sempre rappresenta la musa ispiratrice del Maestro Gerardo Sacco, che sarà presente con la sua esperienza e la sua competenza creativa. La disponibilità dell’azienda ad accogliere gli studenti è un’opportunità per l’acquisizione delle competenze: l’azienda opera con macchinari all’avanguardia, applica tecnologie innovative e digitali alla produzione, studia ed approfondisce la storia calabrese traendo da essa l’ispirazione creativa ed artistica, promuove il prodotto finale e ne organizza il marketing; tali settori fondamentali d’impresa, diversificati tra loro e sperimentati dai vari indirizzi di studi delle scuole, trasformeranno i percorsi intrapresi in reale orientamento al lavoro e conoscenza diretta di esso, saranno apprendimento di saperi e, allo stesso tempo, di saper fare trasmettendo ad ogni studente competenze e conoscenze nuove e trasversali, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Dopo la presentazione e la firma del documento, il Direttore Generale Maria Rita Calvosa e l’Amministratore Unico Viviana Sacco, insieme col Maestro Sacco, s’intratterranno anche con i giornalisti presenti per un breve Question Time sulle finalità dell’accordo e sui livelli didattici raggiunti in Calabria e di quanto la scuola promuova la cultura d’impresa nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) (ex ASL).

