9 Settembre 2019 14:18

Caccia in Calabria, i volontari del Cabs: “da Reggio arrivano notizie di abbattimento di specie protette, mentre non si ha notizia di denunce penali effettuate dalle Forze dell’Ordine, ad eccezione di quelle realizzate in provincia di Catanzaro”

In seguito a diverse segnalazioni ricevute, in base alle quali nel 2017 e 2018 nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Marchesato e Fiume Neto” in provincia di Crotone si erano verificati numerosi e incontrollati atti di bracconaggio – che si sarebbero ripetuti anche lo scorso 1° settembre – volontari del CABS hanno “effettuato un intervento per verificare l’eventuale presenza di cacciatori in zona di divieto. Nelle ZPS, infatti, il Calendario Venatorio approvato dalla Regione Calabria vieta, tra l’altro, l’attività venatoria in fase di pre-apertura. In effetti i volontari sono riusciti ad individuare più cacciatori in atteggiamento di caccia nel pieno della ZPS, realizzando filmati e foto di soggetti con il fucile in spalla. Nei prossimi giorni verrà formalizzata una denuncia supportata dalle immagini e da elementi probatori che consentano l’identificazione di questi soggetti, mentre una denuncia verbale è già stata presentata all’Arma dei Carabinieri. Quanto accertato e documentato dai volontari con grandissima facilità dimostra, ancora una volta, come in tutta la Calabria i controlli venatori, con limitatissime eccezioni, siano carenti e del tutto inadeguati! Se si caccia liberamente e non si interviene nelle zone di divieto, dove l’accertamento del reato è facilissimo, possiamo immaginare cosa si faccia per reprimere i casi di uso di richiami elettroacustici vietati o di abbattimento di specie protette, che sono più difficili da provare. Non a caso da tutta la regione – ed in particolare dalla provincia di Reggio Calabria – in queste prime tre giornate di caccia arrivano tantissime notizie di abbattimento di specie protette – soprattutto beccafichi – mentre non si ha notizia di denunce penali effettuate dalle Forze dell’Ordine, ad eccezione di quelle realizzate in una limitatissima area della provincia di Catanzaro”.

Valuta questo articolo