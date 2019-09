Boschetto della Playa in “svendita”: sit in Prefettura a Catania

17 Settembre 2019 18:48

Boschetto della Playa, nel pomeriggio sit-in dei cittadini davanti alla Prefettura

Domani mattina, alle ore 10.30, alla Sala Coppola di Palazzo degli Elefanti, si terrà una conferenza stampa sulla svendita “annunciata” di una parte del boschetto della Playa. Saranno presenti il gruppo consiliare del M5s e i consiglieri di circoscrizione.

“È indispensabile fare immediatamente chiarezza sulle dinamiche che hanno portato al bando di (s)vendita di 7 mila mq del nostro boschetto e prendere le opportune misure per far sì che resti un bene dei cittadini e per i cittadini”– commentano i consiglieri pentastellati.

Nel pomeriggio, alle ore 18, davanti alla Prefettura ci sarà una manifestazione cittadina per salvare il boschetto della Playa.

