Laura Boldrini: “Salvini mi segue su twitter? Secondo me si annoia da quando non è più ministro”

27 Settembre 2019 09:54

Laura Boldrini ai Lunatici di Rai Radio2: “Salvini mi segue su twitter? Secondo me si annoia da quando non è più ministro. Nei miei confronti ha fatto un’operazione criminale”

Laura Boldrini è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

Ha commentato la scelta di Salvini, che ha iniziato a seguirla su Twitter: “Secondo me si annoia un po’ da quando non è ministro e quindi cerca di trovarsi delle occupazioni. Io gli consiglio di trovarsi un hobby, non può chiamarmi in causa ogni giorno, senza motivo, facendo sempre questo richiamo ai suoi per individuare il nemico contro cui scagliarsi. La politica dell’odio è veramente qualcosa che ha stancato tutti, è uno squadrismo che ormai si è svelato in tutti i suoi aspetti. Io sono per il confronto, ma nel merito. Non mi piace quando si aizzano gli istinti più bassi contro l’avversario politico. Lui nei miei confronti ha fatto un’operazione che non esito a definire criminale, perché per cinque anni ogni volta che un migrante commetteva un reato lo collegava al mio nome, definendolo una risorsa boldriniana. Come se io fossi la mandante dei crimini. Ha causato tanto odio verso di me. Dovrà risponderne. E’ sempre più rabbioso, ce l’ha col mondo, ma è causa del suo male. Deve piangere sé stesso. La crisi di Governo l’ha creata lui, non c’è stato nessun complotto e nessun golpe”.

Sugli attacchi subiti sul web da Greta Thunberg: “Nella nostra società c’è uno zoccolo duro che non accetta che le donne possano avere un ruolo determinante nei cambiamenti della società. C’è uno zoccolo di misoginia ancora presente. Che cerca di mortificare le figure femminile attraverso il sessimo, gli insulti, le grida. Io credo che Greta sia una ragazzina cui va riconosciuto uno straordinario merito. E’ stata capace di mobilitare il mondo giovanile sulle questioni ambientali. E’ straordinaria. Mi dispiace ogni tanto vederla stanca per tutta la pressione che ha addosso. E’ una ragazzina di sedici anni che si trova al centro dell’attenzione del mondo. La ammiro ma trovo anche che per lei ci sia tanta pressione. Spero possa ritagliarsi delle spazi per vivere in modo spensierato la propria adolescenza. Quelli che la attaccano sono degli squallidi “.

