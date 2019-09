Black out in sala operatoria a Lipari, l’Asp di Messina: “Accerteremo le responsabilità”

22 Settembre 2019 13:34

Da ieri all’ospedale di Lipari due tecnici presidiano h24 le linee elettriche. L’Asp di Messina domani convocherà i responsabili della ditta che ha in appalto la manutenzione dei macchinari che si attivano in caso di emergenza

A seguito dell’inconveniente che ha causato l‘interruzione temporanea dell’energia elettrica sabato pomeriggio presso l’ospedale di Lipari, l’Ufficio Tecnico dell’ASP di Messina si è immediatamente attivato disponendo l’invio presso l’ospedale di due tecnici che presidiano h24, già dalla stessa serata di sabato, le linee elettriche ai fini di evitare altre improvvise interruzioni.

Lunedì mattina verranno immediatamente convocati i responsabili della ditta che ha in appalto la manutenzione dei macchinari che si attivano in caso di emergenza, per valutare eventuali responsabilità e porre in essere tutte le soluzioni per evitare il ripetersi di quanto accaduto.

