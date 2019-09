Sicilia, bimbo di un anno e mezzo ingerisce cocaina e hashish: ricoverato in rianimazione

24 Settembre 2019 21:11

Sicilia: il padre ha riferito che il bambino ha trovato la droga in strada. Indaga la Polizia, informato il Tribunale dei Minori

Si trova ricoverato da ieri, a Palermo, il bimbo di un anno e mezzo che ha ingerito hashish e cocaina. Il piccolo era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla e, viste le gravi condizioni, è stato trasferito presso l’ospedale dei bambini. Il piccolo dopo 24 ore di terapia intensiva è stato portato in pediatria e i genitori sono rimasti dietro la porta del reparto in attesa di notizie. Le condizioni del bambino sono in miglioramento e sull’episodio indaga la Polizia. Gli agenti hanno già perquisito l’abitazione della coppia e segnalato la vicenda al Tribunale dei Minori. Il padre del bambino ha raccontato che il figlio avrebbe trovato per strada la droga e l’avrebbe ingerita. Una versione che non convince gli inquirenti

