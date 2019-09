22 Settembre 2019 17:36

Bimbo di 2 anni ricoverato in ospedale per denutrizione: è grave ma non in pericolo di vita

Un bambino di due anni, figlio di una coppia vegana, è ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro per un grave stato di denutrizione. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. La notizia è stata anticipata dal quotidiano l’Unione Sarda.

