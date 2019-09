La Reggina si “salva”, Bendtner in condizioni pessime: l’allenamento con il Copenaghen è esilarante [VIDEO]

5 Settembre 2019 15:12

Nicklas Bendtner è finito al Copenaghen dopo aver trattato in estate il trasferimento alla Reggina di Mimmo Toscano

La Reggina è stata vicina ad acquistare l’ex calciatore della Juventus, Nicklas Bendtner. La società amaranto ha deciso solo all’ultimo di virare su German Denis, attaccante dalle caratteristiche fisiche simili, ma ben più concreto del danese, il quale si è presentato al suo nuovo club in condizioni davvero pessime. Al primo allenamento con la maglia del Copenaghen infatti, Bendtner ha messo in mostra una certa pesantezza fisica, oltre a non riuscire ad andare a segno da pochi passi e senza difesa reiteratamente. Di seguito il video che non farà felici i tifosi del Copenaghen.

Nicklas Bendtner brugte første FCK-træning på at indstille sigtekornet 🎯⚽️ #fcklive #sldk pic.twitter.com/1uzfwQgW80 — TV 2 SPORT (@TV2SPORTdk) September 4, 2019

