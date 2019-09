Bari-Reggina, Toscano pungente sul gol barese: polemiche per la carica su Guarna, che risposta a De Laurentiis!

16 Settembre 2019 23:19

Bari-Reggina, il tecnico amaranto Mimmo Toscano ha parlato in conferenza stampa dopo la gara pareggiata dalla sua squadra al San Nicola

Bari-Reggina è terminata col punteggio di parità, con gli amaranto che hanno protestato a fine gara per una carica ai danni di Guarna in occasione della rete del pari barese. Nel post partita il tecnico Mimmo Toscano si è presentato in conferenza stampa assieme a Corazza. L’attaccante reggino ha parlato dell’episodio che ha deciso la gara, quello del gol di Sabbione: “c’è stata una carica nei confronti del portiere, ma anche una disattenzione nostra. Il mio avvio di stagione è stato ottimo e sono molto contento di quanto sto facendo, sono felice. Io sono una seconda punta ma gioco dove mi dice il mister“.

Mimmo Toscano a seguire ha parlato anch’esso della gara in quel di Bari: “ho scelto Sounas e non Bellomo per avere più equilibrio, è questo il motivo. Oggi ho visto una grande prestazione, con rimo, qualità e personalità mettendo sotto il Bari, non è da tutti. Poi va detto che nella ripresa non abbiamo chiuso la gara e l’abbiamo pagata cara. Inoltre siamo stati sfortunati negli episodi, il fallo su Guarna in occasione del pareggio è netto e c’era anche un fallo su Doumbia in area di rigore. Il Bari non ha bisogno di questi episodi favorevoli, ha già un’ottima squadra”. Duro e pungente il tecnico amaranto nei confronti della direzione arbitrale in risposta a De Laurentiis che ha chiesto rispetto per la sua squadra tra primo e secondo tempo, mossa davvero singolare.

