Bari-Reggina, le probabili formazioni: confermata l’assenza di Denis!

16 Settembre 2019 11:51

German Denis ancora una volta non partirà da titolare nella gara della Reggina di questa sera al San Nicola di Bari, il calciatore è alle prese con qualche problema fisico

Per vedere German Denis giocare dal primo minuto con la maglia della Reggina, i tifosi amaranto dovranno aspettare ancora un po’. Il calciatore argentino non partirà infatti dall’inizio stasera contro il Bari, come annunciato già nei giorni scorsi dalla nostra redazione. Il Tanque è infatti alle prese con problemi muscolari al polpaccio che ne hanno sconsigliato l’utilizzo per la trasferta di Bari, dunque la coppia d’attacco sarà nuovamente quella formata da Reginaldo e Corazza, duo che sembra trovarsi a meraviglia.

Per quanto concerne la mediana, De Francesco è tornato tra i convocati ma dovrebbe accomodarsi in panchina, ballottaggio invece tra Bellomo e Sounas per svolgere il ruolo di raccordo con le due punte sopracitate. Per quanto concerne il Bari invece, Scavone è in ripresa dopo i problemi fisici e dunque sarà regolarmente in campo, Antenucci giocherà in attacco con Ferrari al suo fianco.

BARI (3-5-2) – Frattali; Perrotta, Sabbione, Di Cesare; Corsinelli, Awua, Bianco, Scavone, Costa; Ferrari, Antenucci. All.: Cornacchini

REGGINA (3-4-1-2) – Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, De Rose, Bianchi, Bresciani; Bellomo; Reginaldo, Denis. All.: Toscano.

Valuta questo articolo