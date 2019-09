Serie C, Bari-Reggina 1-1: le pagelle di StrettoWeb, Corazza ancora al top

16 Settembre 2019 22:38

Bari-Reggina, le pagelle della gara del San Nicola ben giocata dalla squadra di mister Mimmo Toscano: Corazza tra i migliori

Bari e Reggina si sono date battaglia al San Nicola, una gara intensa e ricca di pathos, terminata con il punteggio di parità. Formazione amaranto che forse tornerà un po’ delusa dalla trasferta barese per quanto visto in campo, nonostante un punto alla vigilia sarebbe stato forse ben accetto da Toscano. La Reggina avrebbe meritato qualcosa in più ma una disattenzione da corner ha portato al pari del Bari messo a segno da Sabbione. Di seguito le pagelle della gara.

Bari-Reggina, le pagelle di StrettoWeb

Bari (3-5-2): Frattali 6; Sabbione 6,5, Di Cesare 5, Perrotta 5,5; Kupisz 6 (Berra 6), Awua 7, Bianco 6,5 (Hamlili sv), Scavone 5 (Floriano 6,5), Costa 6 (Corsinelli sv); Antenucci 6, Ferrari 5,5 (D’Ursi 6). A disposizione: Marfella, Esposito, Simeri, Neglia, Cascione, Terrani. Allenatore: Cornacchini.

Reggina (3-5-2)

Guarna 5,5: brutta la sua uscita sul gol di Sabbione, nonostante vada detto che una carica sul portiere è parsa netta, ma non rilevata dal direttore di gara.

Loiacono 6: solida come sempre la prestazione dell’ex foggiano, anche oggi nell’incontro col Bari.

Bertoncini 5,5: oggi non è parso al top come nelle ultime uscite.

Rossi 6: rientrato dopo l’assenza contro il Bisceglie, si districa bene nonostante il gol preso da corner che di certo non farà piacere a Toscano.

Rolando 6,5: scelta a sorpresa di mister Toscano, dopo che Garufo aveva giocato alla grande in casa contro il Bisceglie. Ebbene, la decisione di schierarlo è stata azzeccata dato che ha annullato il temibile Costa sulla corsia. Garufo: 6.

Bianchi 5,5: in ombra questa sera il centrocampista amaranto, uno dei migliori in questa prima parte della stagione, non certo oggi. Serata no, nella quale si è un po’ nascosto.

De Rose 7: a centrocampo fa il bello ed il cattivo tempo, lotta col coltello tra i denti e gestisce i ritmi della manovra reggina.

Sounas 6: prova senza infamia e senza lode del centrocampista amaranto, non esaltante ma comunque sufficiente. Bellomo: 5,5.

Rubin 6,5: anche l’esterno mancino è stato schierato un po’ a sorpresa da Toscano, mossa che ha portato i suoi frutti sopratutto per quanto concerne la fase difensiva. Bresciani: 6,5.

Corazza 7: togliergli il posto non sarà semplice, neanche per un bomber come Denis. Il calciatore ex Piacenza sta giocando alla grande, anche oggi è finito sul tabellino dei marcatori. Paolucci sv.

Reginaldo 6,5: è stato anche oggi il faro dell’attacco amaranto, prestazione ottima anche questa sera al San Nicola, anche senza acuti di particolare spessore. Doumbia: 6.

A disposizione: Farroni, Lofaro, Blondett, Marchi, Rivas, Salandria. Allenatore: Toscano 6.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine (Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti).

Valuta questo articolo