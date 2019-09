Bari-Reggina, le formazioni ufficiali: confermato Corazza al centro dell’attacco, due sorprese tra gli amaranto

16 Settembre 2019 19:39

Bari-Reggina, le formazioni ufficiali del posticipo di lusso che si giocherà tra pochi minuti al San Nicola: out German Denis come previsto

Bari e Reggina sono pronte a darsi battaglia allo stadio San Nicola, nell’incontro valido per la quarta giornata del girone C di Serie C. Un posticipo di lusso quello tra due squadre che lotteranno senza mezzi termini per conquistare la promozione nel campionato cadetto, due club abituati a ben altri palcoscenici negli anni scorsi. Ma tant’è, Bari e Reggina dovranno conquistarsi sul campo la Serie B, a partire dall’incontro odierno, per approfittare del passo falso della Ternana che sino a ieri era la capolista della classifica di Serie C. Nell’11 di Mimmo Toscano non vi sarà dall’inizio German Denis, come annunciato da diversi giorni dalla nostra redazione, a causa di un problema muscolare al polpaccio che sta infastidendo l’inserimento del Tanque nelle dinamiche tattiche di mister Toscano. Di seguito le formazioni ufficiali della gara di Bari, a sorpresa fuori Garufo e Bresciani, tra i migliori contro il Bisceglie.

Bari-Reggina, le formazioni ufficiali

Bari (3-5-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Kupisz, Awua, Bianco, Scavone, Costa; Antenucci, Ferrari. A disposizione: Marfella, Esposito, Hamlili, Simeri, Floriano, Neglia, Corsinelli, D’Ursi, Cascione, Berra, Terrani. Allenatore: Cornacchini.

Reggina (3-5-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Sounas, Rubin; Corazza, Reginaldo. A disposizione: Farroni, Lofaro, Blondett, Bresciani, Garufo, Marchi, Paolucci, Rivas, Salandria, Bellomo, Doumbia. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine (Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti).

