Bari-Reggina, i convocati di mister Toscano: torna De Francesco

15 Settembre 2019 15:58

Reggina pronta ad affrontare domani sera al San Nicola il Bari, il tecnico Mimmo Toscano dovrà compiere scelte importanti

Il tecnico Domenico Toscano ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 4^ giornata del campionato di serie C girone C tra il Bari e la Reggina prevista per domani 16 settembre 2019 alle ore 20.45. In dubbio in vista della gara di domani German Denis, alle prese con un problema al polpaccio. La lista dei ventiquattro convocati:

Portieri: Guarna, Farroni, Lofaro

Difensori: Bertoncini, Blondett, Bresciani, Garufo, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco De Rose, Paolucci, Rivas, Salandria, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Doumbia, Reginaldo.

