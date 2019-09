Barcellona Pozzo di Gotto, lavori sul Ponte Termini: una conferma per la viabilità

3 Settembre 2019 17:49

Barcellona Pozzo di Gotto: durante i lavori, che saranno eseguiti alternativamente su ciascuna metà dell’impalcato, il transito sul ponte sarà garantito in forma ridotta

Nei giorni scorsi l’Ing. Valerio Mele, responsabile del Coordinamento Territoriale per la Sicilia di ANAS, ha dato notizia al Sindaco, Dr. Roberto Materia, che la Direzione nazionale dell’Azienda ha autorizzato la riformulazione del progetto d’intervento per la ristrutturazione del Ponte Termini che collega i territori comunali di Barcellona Pozzo di Gotto, in modo da consentire comunque lo scorrimento dei flussi veicolari sul ponte stesso durante l’esecuzione dei lavori.

Durante i lavori, che saranno eseguiti alternativamente su ciascuna metà dell’impalcato in modo da interessare di volta in volta soltanto metà della careggiata, il transito sul ponte potrà avvenire in forma ridotta, a senso unico alternato.

“L’iniziativa– spiega l’Amministrazione comunale-va nella direzione proposta nei mesi scorsi dalle comunità territoriali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Terme Vigliatore – in questo autorevolmente sostenute dall’Assessore regionale delle Infrastrutture, On.le Marco Falcone – che avevano ritenuto inadeguate le ipotesi di viabilità alternativa approntate dall’ANAS (totale chiusura al transito del ponte e viabilità alternativa esclusivamente lungo la strada litoranea e autostrada), ipotesi che invece possono utilmente accompagnare e completare la soluzione odierna che comporta comunque un inevitabile sacrificio per l’utenza”.

