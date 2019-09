Baratta bicicletta con una dose di cocaina: pusher e cliente beccati dalla polizia

25 Settembre 2019 19:41

Una bicicletta da passeggio in cambio di una dose di cocaina. Ad impedire il baratto ci hanno pensato gli agenti della squadra di polizia di Rifredi, impegnati nei servizi di contrasto al traffico di stupefacenti. L’episodio risale a lunedì scorso. Sul tardo pomeriggio, nei giardini di via Valdarno, la polizia ha beccato in flagrante pusher e cliente. Lo spacciatore è un cittadino marocchino di 27anni, denunciato per spaccio. Il cliente era invece un 43enne originario della Sicilia. Gli agenti hanno sequestrato sia la cocaina (circa mezzo grammo) che la bicicletta.

