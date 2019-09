Irccs di Messina: revocato il bando per l’assunzione dei lavoratori Asu

5 Settembre 2019 11:28

Stop al bando per le assunzioni dei lavoratori Asu all’Irccs di Messina, soddisfatta Clara Crocé: “Nei prossimi giorni presenteremo una proposta organica sul personale”

“Perché i lavoratori si affidano a noi? Perché siamo persone serie: non accettiamo le ingiustizie e le discriminazioni, rinunciamo alle carriere per stare a fianco dei lavoratori, siamo le formiche che vogliono contribuire a rendere il mondo migliore”.

Questo il commento della dirigente sindacale della CSA dopo la revoca del bando per l’assunzione di 3 lavoratori ASU, ottenuta grazie all’energica protesta dei giorni scorsi del sindacato autonomo. “Le doglianze appaiono fondate -scrive il direttore generale dell’IRCCS Vincenzo Barone nella delibera di annullamento- certamente per i profili relativi alla disparità che si verrebbe a determinare tra gli aventi titolo (e tali tutti i 75 soggetti in atto presenti nel bacino ASU dell’ASP di Messina e potenzialmente aventi medesimo titolo ad essere inseriti in percorsi di mobilità prospetticamente finalizzati a forme di stabilizzazione) e che la mera dichiarazione di disponibilità prodotta dagli interessati, facenti parte del bacino dell’ASP di Messina, non appare idonea a superare i rilievi mossi dal sindacato”.

“Ringraziamo i vertici dell’IRCSS (il direttore generale Vincenzo Barone, il direttore scientifico Placido Bramanti, il direttore amministrativo Maria Felicita Crupi e il direttore sanitario Giuseppe Rao) per avere tempestivamente revocato la delibera con la quale si provvedeva al transito di tre unità di lavoratori ASU dall’ASP presso L’IRCSS –aggiunge ancora Crocè- e per aver dato atto che le doglianze del sindacato CSA sono fondate. Nei prossimi giorni presenteremo una proposta organica sul personale e ci aspettiamo un confronto sereno per il bene dei lavoratori”.

