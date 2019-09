Assistenti educativi nelle scuole, Marziale: “il comune di Taurianova riesce a garantire il sostegno ai bimbi disabili”

19 Settembre 2019 11:41

Marziale: “il Comune di Taurianova è in dissesto finanziario, eppure riesce a garantire ai bambini disabili l’assistenza dovuta perché inizia le operazioni a tempo debito”

“Ringrazio sentitamente il sindaco di Taurianova – mia citta natia – Fabio Scionti, per avere comunicato che la nomina degli assistenti educativi nelle scuole cittadine, da tre anni a questa parte, avviene nei tempi congrui e gli specialisti seguono i bambini sin dal primo giorno di scuola”. E’ quanto dichiara Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, che sottolinea:

“Il Comune di Taurianova è in dissesto finanziario, eppure riesce a garantire ai bambini disabili l’assistenza dovuta perché inizia le operazioni a tempo debito, magari prima delle vacanze estive, e opera variazioni di bilancio conferendo priorità a questa spesa piuttosto che ad altre. Questo significa mettere l’infanzia concretamente al primo posto. Questa è la dimostrazione tangibile che nessuna scusa, nemmeno il dissesto finanziario, può essere accampata, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale. Questo significa riconoscere ai bambini il diritto all’assistenza, figura professionale che si interfaccia con i docenti di classe e la cui attività è complementare, non alternativa, a quella dell’insegnante di sostegno”. Marziale così conclude:“E’ necessario che gli assistenti educativi si mobilitino in massa per far conoscere appieno l’importanza della loro funzione e interagiscano con le famiglie dei bambini disabili affinché cessi, una volta per sempre, la questua cui sono costretti quando, invece, si tratta di un diritto elementare e fondamentale”.

