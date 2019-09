Asp Messina: dieci dirigenti medici del Pronto Soccorso firmano il contratto

13 Settembre 2019 13:49

Messina, dieci Dirigenti Medici firmano il contratto: prenderanno servizio a Milazzo, Lipari, Patti, Sant’Agata Militello e Mistretta

Ieri hanno firmato il contratto di lavoro, e formulato la promessa solenne, dieci Dirigenti Medici di Medicina e chirurgia d’Accettazione e d’urgenza presso i pronto soccorsi degli Ospedali dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina; tre prenderanno servizio il 16/9/2019 gli altri sette in data 1/10/2019. Dovevano essere immessi in servizio 11 Dirigenti Medici ma uno dirigente ha rinunciato. Sono stati così distribuiti in base ai posti vacanti: n. 1 a Milazzo; n. 3 a Lipari; n. 3 a Patti, n. 1 a S.Agata e n. 2 a Mistretta.

Successivamente l’ASP di Messina rilascerà il Nulla Osta per mobilità presso altre Aziende ai dirigenti che avevano vinto la mobilità. Il concorso era stato bandito a Giugno del 2018, pubblicato sulla GURS il 27/7/2018, sulla GURI il 17/8/2018 con scadenza di presentazione di domande il 16/9/2018; non appena c’è stato il via libera da parte dell’Assessorato all’espletamento dei concorsi dell’area dell’emergenza -urgenza, si è proceduto a nominare la Commissione e stabilire le date degli esami, ed a immettere in servizio i immediatamente i vincitori utilizzando tutta al graduatoria.

