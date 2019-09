L’ASC Reggio Calabria presenta un seminario gratuito sulle novità in materia di fiscalità e lavoro

11 Settembre 2019 11:11

L’ASC Reggio Calabria, in collaborazione con l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia reggina, presenta un seminario gratuito sulle novità in materia di fiscalità e lavoro

L’ASC Reggio Calabria, da sempre attenta alla domanda del mondo sportivo dilettantistico provinciale, in collaborazione con l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia reggina, presenta un seminario gratuito sulle novità in materia di fiscalità e lavoro. Un approfondimento su tematiche sempre più attuali che interessano da vicino chi vive attivamente il mondo dello sport. Si parlerà del registro CONI 2.0 e della circolare 18/E dell’agenzia delle entrate, dei compensi sportivi e delle modifiche statutarie previste per le associazioni di promozione sociale entro giugno 2020. Un seminario che darà l’opportunità di formarsi e confrontarsi con esperti del settore e accumulare crediti. Oltre ai relatori Alessandro Londi direttore generale Asc, Valter Vieri membro di giunta Asc e commercialista e Sonia Postorino del Terzo settore interverrà Stefano Maria Poeta presidente Odcec di Reggio Calabria e saranno presenti i vertici nazionali dell’Asc. Esperti che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle novità del mondo sportivo illustrando opportunità di crescita e i nuovi strumenti normativi. L’appuntamento è il 20 settembre presso la sala Perri nel palazzo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per affrontare tematiche fondamentali per la corretta conduzione di associazioni sportivo dilettantistiche. Il seminario è aperto a tutti, si rivolge particolarmente a commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, presidenti, dirigenti e amministrativi di associazioni. Considerando la grande richiesta e i posti limitati, è gradita prenotazione al seminario ai numeri 3281722070 – 3386012958 o alla mail all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Calabria, entro e non oltre il 16/09/2019. Sono previsti crediti formativi per gli iscritti all’Odcec.

