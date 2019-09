Arcivescovo L’Aquila: “Inaugurazione ufficio Poste scacco matto al terremoto”

30 Settembre 2019 17:23

L’Aquila, 30 set. (Adnkronos) – “Dove si gioca la sorte di una città non possono esserci frazioni ma solo unità”. A dirlo l’Arcivescovo dell’Aquila Petrocchi nel corso dell’inaugurazione all’Aquila del nuovo ufficio postale nel centro storico della città.

‘Ogni inaugurazione – afferma- è uno scacco matto al terremoto nel senso che il terremoto non solo viene vinto perché si ripristina ma si migliora anche e quindi viene sconfitto e ha avuto l’effetto di rendere la città più bella di prima”. ‘Quindi – conclude – come vescovo di questa città ringrazio ufficio che è una bandiera che si alza sulla nostra città”.

