Arriva Wall of life: in Sicilia la prima app per bambini e ragazzi autistici

25 Settembre 2019 16:55

Un applicazione di supporto per i bambini autistici in Sicilia. Si chiama “Wall of life” e servirà a supportarli nelle azioni quotidiane, come ad esempio fare la spesa. L’app è stata realizzata dalla Sopra Steria, un’azienda europea che si occupa di trasformazione digitale ed è stata consegnata, sotto l’egida della Regione siciliana, a “I Corrieri dell’Oasi” di Troina. Attraverso l’utilizzo del dispositivo Kinect i bambini e ragazzi con spettro autistico potranno imparare a gestire autonomamente alcune situazioni routinarie in un ambiente protetto, mentre lo staff medico potrà monitorarne i progressi. “La Sicilia, in questi primi anni di governo Musumeci, ha voluto investire in innovazione tecnologica e Wall of Life è in linea con questo percorso. Oggi qui si scrive una pagina digitale inedita che presto, ne sono certo, troverà il giusto prosieguo nel resto d’Italia“-ha commentato l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. “Nonostante i disturbi dello spettro autistico oggi siano più conosciuti e compresi rispetto al passato, a volte ancora si tende a non pensare come alcune attività quotidiane e apparentemente banali possano invece risultare complesse per una persona con autismo” – ha dichiarato Simonetta Panerai, presidente e socio volontario della cooperativa I Corrieri dell’Oasi.

