Ecco i sottosegretari del Conte bis, un solo calabrese con delega alla cultura [NOME e FOTO]

13 Settembre 2019 14:22

Sottosegretari, chiusa la lista: sono 42 più 10 viceministri. Ecco l’unica calabrese con delega alla cultura

C’è un solo calabrese nella lista di 42 sottosegretari e 10 viceministri presentata dal Pd-M5S-Leu al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Sui posti di sottogoverno è stato raggiunto un accordo in nottata dopo il pressing del Premier. Questa la divisione: 21 per i grillini, 18 per i dem, due per Leu, uno al Maie. L’unica rappresentante calabrese nel governo è Anna Laura Orrico del Movimento 5 Stelle con delega alla cultura.

Anna Laura Orrico, cosentina laureata in Scienze Politiche all’Università della Calabria nel 2004 con 110 e lode, deputata della XVIII legislatura della Repubblica Italiana con il Movimento 5 stelle per il collegio di Cosenza. E’ un imprenditrice.

