Anna Laura Orrico sottosegretario alla cultura: le congratulazioni della Slc Cgil Calabria

15 Settembre 2019 17:52

Anna Laura Orrico nel Governo Conte Bis: le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro della Slc Cgil Calabria

“Sono stati ufficializzati i nomi di sottosegretari e vice-ministri del neo governo Conte e apprendiamo con grande piacere che tra i nomi compare quello dell’onorevole calabrese Anna Laura Orrico”. Lo afferma in una nota la segreteria regionale della Slc Cgil Calabria. “Una donna, una giovane, una calabrese, che – dice la segreteria – da parlamentare abbiamo incontrato spesso sul nostro cammino. Interlocutrice competente e attenta alle rivendicazioni che come Sindacato Lavoratori della Comunicazione abbiamo posto confrontandoci nel corso di importanti vertenze sul territorio calabrese. La Slc Cgil che ha l’onere e l’onore di rappresentare, tra gli altri, anche le lavoratrici e i lavoratori della produzione culturale non può quindi che esprimere grande soddisfazione per questa nomina calabrese in seno al governo. La Calabria potrebbe essere un laboratorio ed una fucina di sviluppo per la produzione culturale, creando vera e sana occupazione in un settore che finora non ha prodotto alcun posto di lavoro duraturo e stabile. La Slc Cgil Calabria, come già fatto su altri temi con l’onorevole Orrico, proporrà costruttivamente idee e soluzioni in un confronto aperto e proficuo per lo sviluppo del settore della cultura soprattutto sul tema occupazionale. Con l’auspicio – conclude la segreteria – di poter ritrovare nel Vice-Ministro Orrico la stessa attenzione che abbiamo riscontrato nella interlocuzioni nel suo ruolo di parlamentare, le nostre vive congratulazioni e auguri buon lavoro”.

