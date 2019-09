Ambulanze senza autisti: le precisazioni dell’Asp di Messina

5 Settembre 2019 15:12

L’Asp di Messina risponde alla Uil Fpl e spiega punto per punto cosa è stato fatto finora per incrementare l’organico

Botta e risposta tra l’Asp di Messina e la Uil Fpl. Con una nota il sindacato lamentava la carenza di autisti, paventando anche l’ipotesi che il ricorso ad ambulanze private comportasse un aggravio di spesa sul bilancio, con possibile danno erariale per l’azienda. Il direttore generale La Paglia replica al segretario Calapai, precisando quanto segue:

“In merito alla nota sottoscritta dal Segretario generale UIL FPL Messina, dott. Calapaj appare opportuno rappresentare la non condivisione delle affermazioni del Sindacato circa l’asserita “assoluta disattenzione” di questa Azienda in ordine all’organizzazione del servizio di ambulanze.

Di fatto l’impossibilità di ricorrere ad incarichi a tempo determinato imposta dal rigido contingentamento della spesa per incarichi precari non ha consentito, nel passato, di implementare la dotazione organica carente di ben 18 unità. Stante la grave carenza di personale e nonostante le difficoltà citate, già nei mesi di giugno ed ottobre 2018 si è provveduto ad assicurare due unità contrattualizzate con incarico a tempo determinato al Presidio Ospedaliero di zona disagiata di Lipari. Sarà sfuggito inoltre, a chi ha redatto la nota in questione, che al fine di incrementare l’organico di autisti di ambulanza, questa Azienda ha provveduto, nel mese di settembre 2018, a bandire apposita procedura interna per la progressione verticale finalizzata all’ottenimento della qualifica BS, propria dell’autista di ambulanza.

Le carenze di organico, registrate prevalentemente presso le sedi periferiche della provincia e degli ospedali di zona disagiata, hanno determinato una scarsa partecipazione alla procedura, che nel mese di agosto 2019 si è conclusa con la nomina e l’immissione in servizio di sole 2 unità assegnate rispettivamente presso i presidi di Patti e Milazzo, già nella prima settimana di agosto, adibite alla guida delle autoambulanze in dotazione.

Le sedi di assegnazione degli autisti sono quelle presso le quali sono state consegnate le due ambulanze di rianimazione di recente acquisizione, collaudate nel mese di giugno.

Appare opportuno rappresentare infine che, il ricorso alle ditte private sino ad oggi operato, ha riguardato prevalentemente le richieste di utilizzo di ambulanze di Rianimazione di cui l’Azienda non era dotata sino alla recente acquisizione, con particolare impegno economico, delle due ambulanze di cui sopra, acquistate appositamente per arginare l’inevitabile ricorso a quelle private”- conclude la nota.

Valuta questo articolo