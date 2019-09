L’Ambasciatore del Belize visita il Museo del Cioccolato di Modica

11 Settembre 2019 13:35

L’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Belize è stato ieri in visita al Museo del cioccolato di Modica

S.E. Sir Nunzio Alfred D’Angieri Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Belize è stato ieri in visita al Museo del cioccolato di Modica. L’Ambasciatore D’Angieri, di lontane origini siciliane delle quali è orgoglioso, era accompagnato dal figlio Stefan John Charles D’Angieri, anch’egli diplomatico, Incaricato d’Affari e Ministro Consigliere della Ambasciata del Belize presso la Santa Sede. I diplomatici accompagnati dal loro amico modicano Francesco Frasca Polara, sono stati accolti dal Direttore Generale del Consorzio Nino Scivoletto e da Grazia Dormiente Direttore Culturale del CTCM. Una visita al Museo che ha consentito agli ospiti di attingere dalla professoressa Dormiente la storia del cioccolato di Modica attraverso la attenta esposizione della corposa documentazione archivistica esposta nella Sala Principe Ranieri di Monaco.

Grande interesse ha manifestato l’Ambasciatore per la procedura seguita dal Consorzio per il raggiungimento della IGP e che è valso alla città di Modica il titolo di Capitale Europea del Cioccolato. Essendo il Belize uno Paese nel cui territorio insistono gli esempi più significativi della civiltà Maya, nonché produttore di Cacao, è stata concordato di promuovere una serie di iniziative per l’impiego delle fave di cacao del Belize nella produzione del Cioccolato di Modica IGP e in tal senso molto presto l’Ambasciatore D’Angieri farà pervenire al Consorzio una campionatura da testare. L’Ambasciatore ha anche accolto la proposta della Professoressa Dormiente di gemellare i musei del cioccolato di Modica e di Belize, avviando cosi il primo step per la costituzione di una rete dei Musei del Cioccolato nel mondo. L’Ambasciatore ha ufficializzato tale volontà, indicandola espressamente nel messaggio lasciato nel registro d’onore del Museo. Grazia Dormiente ha donato all’Ambasciatore una copia del suo libro Oggetti senza gloria mentre il Direttore Scivoletto ha donato: una copia del libro La via del dolce fra Malta e la Sicilia – Il ricettario di Michele Marceca (1748) e le barrette di cioccolato di Modica con incarto dedicato alla visita dell’Ambasciatore. I rapporti tra il Consorzio e l’Ambasciata del Belize risalgono allo scorso mese di settembre 2018, allorché il Consorzio, in occasione del 37° anniversario della Indipendenza del Belize, produsse un migliaio di barrette con incarto dedicato, che il 21 settembre 2018 furono distribuite in Vaticano in occasione della cena organizzata dall’ambasciata del Belize e che ha visto beneficiari tutti i poveri della città di Roma. La visita si è conclusa con la degustazione di cioccolato di Modica delle aziende consortili; brindisi finale con l’immancabile Moscato Baroque di Rudini.

