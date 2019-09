Scuola a Reggio Calabria, lo sfogo del consigliere Mallamaci: “inizia il calvario per gli alunni di Motta San Giovanni”

15 Settembre 2019 11:07

Reggio Calabria: “Troppi disagi per gli studenti di Motta San Giovanni. L’intera cittadinanza si dovrebbe indignare di fronte all’atteggiamento scellerato del sindaco”

“L’inizio del nuovo anno scolastico a Motta San Giovanni rischia di diventare un incubo. A tutto ciò che abbiamo rappresentato nei giorni scorsi, comincia così il consigliere Mallamaci, si è aggiunta una notizia che, se vera, ha dell’inverosimile. I ragazzi della scuola media di Motta dovranno recarsi a scuola a Lazzaro con le seguenti modalità: alle 7 i propri genitori li accompagneranno a piazza municipio, qui ci sarà il pulmino ad aspettarli per condurli a Cambareri. Nel frattempo un altro pulmino partirà da Lazzaro per raggiungere Cambareri. I bambini di Cambareri saliranno sul pulmino proveniente da Lazzaro e quelli di Motta saranno trasferiti sullo stesso per raggiungere il plesso scolastico di Lazzaro. La giornata di ognuno di loro finirà , sempre secondo quanto riportato da alcuni genitori, non prima delle 14.30. Chi seguirà i bambini nel momento in cui finiranno le lezioni e dovranno aspettare il pulmino per fare rientro a casa?”.

Secondo Mallamaci questi gli obbiettivi raggiunti: “scuola media di Motta chiusa, bambini sfiniti che rientreranno ad un’ora di pranzo inconsueta (almeno 14.30), in sintesi negazione del fondamentale diritto allo studio. Le motivazioni di tale scelta risiedono in una scarsa propensione dei nostri amministratori a dare risposte in qualsiasi settore (l’unica cosa nella quale si sono impegnati seriamente è stata la dichiarazione di dissesto). Ma veramente signor sindaco non ci sono soldi per sistemare il pulmino grande? Ma nessun’altra soluzione poteva essere adottata per evitare un calvario certo ai nostri ragazzi?”

Mallamaci prova a dare qualche risposta: “a frittata fatta non avreste potuto utilizzare qualche spicciolo dell’indennità che mensilmente percepisce la giunta (complessivamente circa sei mila euro mese) per sistemare il pulmino? Non solo i genitori ma l’intera cittadinanza si dovrebbe indignare di fronte al vostro scellerato atteggiamento. Siamo in attesa di verificare se tutte le promesse fatte a Lazzaro avranno seguito: dopo aver speso male parte di un finanziamento regionale di 70 Mila euro dedicato alla sistemazione delle scuole dove troverete le risorse per rimediare se non c’è liquidità per aggiustare un pulmino? Motta San Giovanni merita un sindaco risolutore e non imbonitore”.

Valuta questo articolo