Arrivano le Alfa Romeo a Palazzolo Acreide [FOTO]

22 Settembre 2019 20:50

Il 6 Ottobre per le vie del centro storico di Palazzolo Acreide, tra i Borghi più belli d’Italia e Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, sarà tappa del 40° Raduno Alfa Romeo di Sicilia

Il prossimo 6 Ottobre 2019 dalle ore 9:00 per le vie del centro storico di Palazzolo Acreide (SR), tra i Borghi più belli d’Italia e Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, sarà tappa del 40° Raduno Alfa Romeo di Sicilia. L’evento, organizzato dal Sicily Alfa Club, unitamente ad Alfa Romeo FCA e con il patrocinio del Comune di Palazzolo Acreide, promette di essere un grande successo con tantissimi equipaggi provenienti da tutto il territorio siciliano. Un appuntamento che, ancora una volta, permetterà di unire la passione motoristica, legata ad un marchio storico come Alfa Romeo, alla scoperta culturale e paesaggistica offerta da questa meravigliosa terra. L’evento avrà inizio alle ore 9.00 in P.zza Del Popolo, che sarà luogo di esposizione delle vetture del marchio del Biscione, d’epoca e moderne, provenienti da tutta la regione. Ospiti della manifestazione saranno il Dott. Luca Dal Monte, già Direttore stampa e Relazioni esterne Maserati, oggi scrittore di fama internazionale, che presenterà il suo nuovo libro, “La Congiura Degli Innocenti”, e il dott. Antonino D’Anna, personaggio illustre nell’editoria automobilistica, oggi direttore della rivista “Il Garage Dell’Alfista”. La presentazione del libro si terrà alle ore 11:00 presso la Sala Verde del Palazzo Comunale, dopo la quale l’autore firmerà le copie (che verranno anche vendute in occasione dell’evento). Così il Responsabile Pubbliche Relazioni Sicily Alfa Club, Cristian Lopes: “anche questo appuntamento, come gli altri da noi organizzati, è atto a portare alla luce dei numerosi appassionati del marchio del Biscione, le meraviglie offerte dalla nostra amata Sicilia, terra con un glorioso passato nel panorama automobilistico del ‘900. Il pubblico che regolarmente prende parte a queste iniziative è il primo promotore turistico dei borghi che ci accolgono, per questo non smetterò mai di ringraziare i Comuni che accolgono con grande entusiasmo queste iniziative, consapevoli dell’enorme ritorno di immagine che possono offrire alle loro città con queste manifestazioni, che vedono vetture d‘epoca con caratteristiche rare unite a vetture moderne catalogate come “instant classic” del marchio Alfa Romeo. In particolare, per questo 40° Raduno Alfa Romeo di Sicilia, ringrazio l’Assessore al turismo del Comune di Palazzolo Acreide, Maurizio Aiello, che si sta impegnando in loco per accogliere gli oltre 60 equipaggi iscritti, e tutta l’amministrazione che ha accolto l’iniziativa e patrocinato l’evento”.

Valuta questo articolo