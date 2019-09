Mafia, la deputata M5S Aiello: “Io e la mia famiglia in pericolo per colpa di Salvini e Bonafede”

5 Settembre 2019 21:05

La parlamentare M5S testimone di giustizia punta il dito contro un decreto interministeriale e chiama in causa Salvini e Bonafede: “sono state rese di pubblico dominio notizie riservate su di me e sulla mia famiglia, comprese generalità e luogo di residenza protetta”

“I ministri Salvini e Bonafede hanno messo a repentaglio la mia sicurezza personale e quella della mia famiglia”. A dirlo è la deputata del M5S e componente della commissione Antimafia Piera Aiello. Aiello, testimone di giustizia dal 1991, punta il dito contro un decreto interministeriale risalente al maggio scorso con il quale, racconta, “sono state rese di pubblico dominio notizie riservate su di me e sulla mia famiglia, comprese generalità e luogo di residenza protetta”. La deputata grillina ha cercato di far ritirare l’atto. “Il capo di gabinetto del ministro Salvini – dice all’AdnKronos – mi aveva garantito che entro il 15 agosto sarebbe stato ritirato ma evidentemente è stato più importante blaterale di altro”. Aiello ha dato incarico i suoi legali di presentare un ricorso urgente al Tar contro il decreto interministeriale. “Si parla tanto di garantire la sicurezza dei testimoni e poi per la leggerezza e incompetenza di due ministri tutti gli sforzi fatti vengono vanificati – sottolinea – Non sono preoccupata solo per me ma anche per la sicurezza degli altri testimoni di giustizia che potrebbe essere compromessa”.

